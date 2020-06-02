В NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Астероид считается потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли.
Фото : gazeta.ru2 июня 2020, 08:13
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250—570 метров, в субботу сблизится с Землей, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщает Space Reference со ссылкой на данные американского космического агентства NASA.
На минимальном расстоянии от нашей планеты он пролетит 6 июня в 9.20 нрст. В этот раз ученые не прогнозируют столкновение астероида с Землей, поскольку он пройдет он нее в 13 раз дальше, чем орбита Луны.
В то же время астероид считается потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли.
Астероид обнаружен в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.
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