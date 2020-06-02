Отстрел собак в Атырау: Мужчина, душивший животное, попросил прощения
Он сообщил, что собака жива.
В Атырау мужчина, который душил собаку дверцей холодильника, извинился перед всеми казахстанцами. Он отметил, что собака жива, передает zakon.kz.
Меня зовут Жуматаев Маргулан. Живу в Атырау, в поселке Еркин. Я жалею, что жестоко обращался с собакой. Я это сделал из-за того, что 3-4 дня назад приехала дочь, когда она пришла домой, собака освободилась и затоптала рассады в теплице, которые посадили мои родители и разорвала целлофаны. Я был пьян и стал глумиться над животным. Человек, который снимал видео, остановил меня. Собака осталась жива, ее унесли ветеринары, чтобы проверить. Я прошу прощения у атыраусцев, у жителей поселка, всех казахстанцев. Я жалею, что так поступил. Больше такое не повторится. Прошу у всех прощения, - сказала мужчина на видео, которое распространяется в соцсетях.
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СОБАКА, КОТОРУЮ ДУШИЛИ КРЫШКОЙ ХОЛОДИЛЬНИКА В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЖИЛА! (смотрите видео с извинениями изверга) ⠀ История бедной собаки и её хозяина живодера по кличке Мака, оголяет и показывает все проблемы по защите прав животных, а скорее их отсутствие. ⠀ Сколько было сказано, что нам нужен закон о защите прав животных, создавались петиции, отправлялись обращения в уполномоченные органы, создавались сайты по сбору подписей для принятия закона, а воз и ныне там. ⠀ Как вы думаете может займёмся решением этого вопроса вместе? Поддержите? АТЫРАУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚЫЛҚЫЛЫНДЫРЫЛҒАН ИТ ТІРІ ҚАЛДЫ! (ит қожайынының кешірім сұрауы туралы бейнематериалды көріңіз) ⠀ Бұл байқұс иттің және оның Мака атты малғұн қожайынының оқиғасы, біздің мемлекетіміздегі жануарлар құқығын қорғайтын заңның жоқтығын дәріктейді. ⠀ Бұл заңның қажеттілігі туралы қанша айтылды, бірақ нәтиже жоқ. ⠀ Осы істі біріге қолға алсақ қалай қарайсыздар достар? Қолдайсыздар ма? ____________________________________ ⠀
31 мая в соцсетях появилось видео, где мужчины жестоко обращаются с животными. На одном из видео мужчина с оружием в руках едет на автомобиле и стреляет в собаку. На втором мужчина душит белую собаку дверцей холодильника. В полиции сообщили, что их задержали, начали досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными".
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