Отстрел собак в Атырау: Мужчина, душивший животное, попросил прощения

Он сообщил, что собака жива.

В Атырау мужчина, который душил собаку дверцей холодильника, извинился перед всеми казахстанцами. Он отметил, что собака жива, передает zakon.kz.

Меня зовут Жуматаев Маргулан. Живу в Атырау, в поселке Еркин. Я жалею, что жестоко обращался с собакой. Я это сделал из-за того, что 3-4 дня назад приехала дочь, когда она пришла домой, собака освободилась и затоптала рассады в теплице, которые посадили мои родители и разорвала целлофаны. Я был пьян и стал глумиться над животным. Человек, который снимал видео, остановил меня. Собака осталась жива, ее унесли ветеринары, чтобы проверить. Я прошу прощения у атыраусцев, у жителей поселка, всех казахстанцев. Я жалею, что так поступил. Больше такое не повторится. Прошу у всех прощения, - сказала мужчина на видео, которое распространяется в соцсетях.

31 мая в соцсетях появилось видео, где мужчины жестоко обращаются с животными. На одном из видео мужчина с оружием в руках едет на автомобиле и стреляет в собаку. На втором мужчина душит белую собаку дверцей холодильника. В полиции сообщили, что их задержали, начали досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!