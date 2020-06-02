ЕНТ в Казахстане стартует с 20 июня

Если у абитуриентов будут найдены какие-то запрещенные инструменты, баллы ЕНТ им не будут учитываться.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании правительства рассказал, когда выпускники начнут сдавать Единое национальное тестирование (ЕНТ), передает корреспондент zakon.kz.

Формат ЕНТ в этом году не изменился, будет проводиться в бумажном варианте по пяти предметам - три обязательных и два профильных, всего 120 тестовых заданий, максимальное количество баллов - 140, - сообщил Аймагамбетов.

По его словам, в этом году сдавать ЕНТ изъявили желание 131 тысяча выпускников.

С 15 мая мы принимали заявку. В этом году в онлайн формате мы принимали документы, а где не было интернета, там они приносили свои документы, сдавали. В этом году 131 тысяча человек подали заявку. По сравнению с прошлым годом на 11% больше, всего на участие в ЕНТ зарегистрировано 131 755 заявлений. Из них 110 678 заявлений в формате онлайн и 21 077 путем подачи заявлений в пунктах приема заявлений, - уточнил он.

При этом ЕНТ будут проводить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

ЕНТ будет проводиться в установленные сроки - с 20 июня по 5 июля с соблюдением строгих санитарных эпидемиологических правил на базе 161 пункта проведения ЕНТ. Для минимизации рисков распространения КВИ будут предприняты пять мер дезинфекции. Также электронные сертификаты и по выдаче грантов - мы тоже будем проводить эту работу. По педагогическим специальностям по поручению главы государства минимальные баллы возросли, - добавил глава ведомства.

В то же время министр указал, что если у абитуриентов будут найдены какие-то запрещенные инструменты, баллы ЕНТ им не будут учитываться.

Будут выдаваться калькуляторы, также чтобы абитуриенты хорошо подготовились к ЕНТ есть 7 тысяч пробных тестов есть на сайте тестирования, - заключил Аймагамбетов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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