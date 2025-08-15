58% абитуриентов набрали пороговый балл на августовском ЕНТ

25 тысяч человек сдали августовское ЕНТ. Пороговый балл набрали 58% абитуриентов. Средний балл по пяти предметам составил 56 баллов. Максимальный балл – 134, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве науки и высшего образования отметили, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями в августовском ЕНТ приняли участие 112 абитуриентов с ООП.

"За период проведения ЕНТ выявлено 103 нарушения правил. В том числе попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов, из-за которых возможности сдать ЕНТ лишились 37 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 66 человек. Подставных лиц не выявлено". Министерство науки и высшего образования

После завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Ранее в министерстве обозначили количество абитуриентов, претендующих на гранты в вузах Казахстана.