В случае выделения финансирования министерство начнет реконструкцию еще двух взлетно-посадочных полос аэропортов в городах Урджар и Ушарал - Атамкулов.

Международный аэропорт в Туркестане будет открыт в 2020 году. Об этом сегодня на отчетной встрече с населением сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, сообщает корреспондент zakon.kz.

По развитию инфраструктуры воздушного транспорта в этом году мы планируем запустить новый международный аэропорт в г. Туркестане. На сегодняшний день начата реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в Усть-Каменогорске. Также будет продолжено строительство нового терминала аэропорта в Шымкенте и реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта Уральска, - сообщил он.

Он также отметил, что в случае выделения финансирования министерство начнет реконструкцию еще двух взлетно-посадочных полос аэропортов в городах Урджар и Ушарал.

После улучшения ситуации с распространением пандемии коронавируса министерством будет проводиться работа по возобновлению и открытию новых международных авиамаршрутов, - добавил он.

Напомним, с ноября 2019 года был внедрен режим «открытого неба» в 11 аэропортах Казахстана, в рамках которого планировалось открытие 14 новых международных авиамаршрутов (Qatar Airways: Доха - Нур-Султан и Доха – Алматы, LOT: Алматы – Варшава, Salam Air: Алматы – Маскат; Белавиа: Актау – Минск, Jazeera Airways: из Кувейт в РК, Air Asia X: Куала-Лумпур – Алматы – Лондон; Israir: Тель-Авив – Алматы, Air Astana: Алматы – Париж и Алматы – Мумбай; SCAT: Шымкент – Джидда, Шымкент – Медина, Нур-Султан – Дели).

За последние 3 года казахстанскими и иностранными авиаперевозчиками было открыто 19 новых маршрутов, в том числе в Токио, Варшаву, Будапешт, Хельсинки и другие.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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