Экс-аким Бурабая умер после жестокого избиения

Подозреваемый в преступлении повторно водворен в ИВС.

Экс-аким Бурабая Чингисхан Темербеков умер после жестокого избиения, сообщает zakon.kz.

На днях в соцсетях появилось обращение родственников, где они рассказали, что 23 мая Чингисхан Темербеков был жестоко избит арматурой в поселке "Зеленый бор". Он получил тяжелые травмы и 30 мая скончался в больнице.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью жителю Щучинска 23 мая было начато досудебное расследование по ст. 106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 25 мая подозреваемый в совершении данного преступления был водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Бурабайского района. 27 мая судом Бурабайского района в отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения "домашний арест", - сообщили в пресс-службе полиции на официальный запрос редакции.

30 мая в связи со смертью потерпевшего уголовное дело переквалифицировано на ст. 106 ч.3 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый повторно водворен в изолятор временного содержания Отдела полиции Бурабайского района.

По данному факту следственным подразделением ОП Бурабайского района будет проведено тщательное и объективное расследование. Уголовное дело находится на контроле руководства Департамента полиции.

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