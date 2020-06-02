Мужчина запустил трансляцию, после чего его поймала полиция

Ему удавалось скрываться довольно долго.

25-летний Тимоти Манфорд успешно скрывался от полиции ровно до того момента, как запустил трансляцию в Facebook для своих друзей. Об этом пишет Click Orlando, передает zakon.kz.

Мужчина был осужден условно за незначительные правонарушения, но в этот раз ему грозил реальный тюремный срок.

Сообщается, что Тимоти запустил трансляцию и направился на пляж в пункт проката водных мотоциклов. В момент, когда он надевал спасательный жилет, их патрульной машины выбежали полицейские. Они повалили мужчину на землю и надели на него наручники.

Перед задержанием Тимоти успел передать телефон отдыхающей женщине.

Кроме нарушения условий условного освобождения, Манфорд получил еще несколько обвинений - в автомобиле были обнаружены два пистолета и запрещенные наркотические вещества.

Задержание Тимоти Манфорда было снято с нескольких ракурсов. Кроме трансляции в Facebook, видео было записано с нагрудного жетона полицейского и камеры наблюдения.

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