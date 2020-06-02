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Жестоко избитый в Шымкенте студент скончался

У него был ушиб головного мозга тяжелой степени.

Фото : Azattyq Rýhy2 июня 2020, 13:31

В Шымкенте скончался 17-летний Абзал Уткуров, которого избили во время массовой драки, передает zakon.kz.

Подросток 2002 г.р. поступил в экстренном порядке в приемный покой Областной детской больницы 23 мая 1.55 час. По линии скорой медицинской помощи, в крайне тяжелом состоянии. Проведено обследование, выявлена внутричерепная гематома и в экстренном порядке проведена операция – декомпрессионная трепанация черепа с удалением гематомы. Диагноз: Ушиб головного мозга тяжелой степени. Все это время был в коме. К сожалению, 1 июня с ухудшением в 23.45 скончался, - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Туркестанской области.

Как рассказал брат потерпевшего, до полусмерти 17-летнего Абзала Уткурова избили в микрорайоне Маятас, на окраине города. По рассказам его родственников, ночью 22 мая парень вышел к двум друзьям. На улице они встретили толпу других ребят, с которыми уже конфликтовали раньше. Завязалась драка, двое пострадали, но особенно досталось Абзалу. Об его голову разбили шлакоблок.


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