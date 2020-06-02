Справку о ПЦР-тесте отменили при пересечении границы Казахстана

Также разрешен въезд в страну иностранцам для прохождения лечения.

КНБ РК сообщил об изменениях в правилах пересечения границы в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По информации ведомства, отменено требование справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирус для въезда в Казахстан иностранцам.

Кроме того, разрешен выезд из Казахстана гражданам из числа квалифицированных сотрудников по ходатайству государственных органов, согласно списку специально созданной межведомственной комиссией. Каждый случай при этом рассматривается отдельно, обязательное условие - официальное разрешение на въезд в страну следования.

Также разрешен въезд в Казахстан иностранцам для прохождения лечения, но для этого нужны подтверждающие документы.

И последнее, разрешен выезд из Казахстана студентам иностранных учебных заведений для продления студенческих виз, сдачи экзаменов, оформления ID-карт.

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