Начальник ДП Алматы высказался о смертельном ДТП на блокпосту

Он призвал дождаться итогов расследования и не распространять различные слухи и домыслы.

Расследование ДТП на блокпосту №4 в Алматы, в котором погибли два сотрудника полка патрульной полиции и пострадал оперуполномоченный, будет проведено строго в рамках закона. Об этом в интервью Sputnik Казахстан рассказал начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов, передает zakon.kz.

Глава алматинской полиции напомнил, что расследование по факту гибели полицейских Жараса Жангазиева и Дастана Абдыканова начато по части 2 статьи 99 УК РК - "Убийство двух или более лиц" и проводится сотрудниками департамента полиции Алматинской области, на чьей территории и произошла трагедия.

Министром внутренних дел дана принципиальная оценка действий всех руководителей подразделений, и те, кто так или иначе был виновен в упущениях – наказаны. При этом я уверен, что расследование будет проведено тщательно, и что произошло на самом деле станет достоянием общественности. Пока, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан – "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования", ни мы, ни следствие не можем озвучивать какие бы то ни было версии, - сказал Канат Таймерденов.

Он отметил, что следственные действия в отношении водителя автомашины Азата Азаматова, прежде работавшего в правоохранительных органах, будут проведены с соблюдением всех норм, и он понесет заслуженную ответственность.

Вопрос второй – был за рулем уволенный сотрудник правоохранительных органов или действующий. В данной ситуации это не имеет никакого значения. Он осознанно сел за руль в нетрезвом состоянии, отдавая отчет возможным последствиям. Он совершил преступление и будет за это отвечать по всей строгости. Это главное, - отметил глава алматинской полиции.

Также он обратился к общественности с просьбой не распространять слухи и домыслы, а дождаться результатов официального расследования.

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