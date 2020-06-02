В Алматы 17 диспетчеров скорой помощи заболели COVID-19
15 человек признали потенциально контактными, их изолировали.
Фото : "Хабар 24"2 июня 2020, 15:00
17 диспетчеров скорой помощи Алматы заразились коронавирусом, передает zakon.kz.
Пресс-секретарь службы скорой помощи Гульнара Катибаева сообщила, что в инфекционных стационарах находятся восемь диспетчеров, в провизорных стационарах – девять человек.
15 человек признали потенциально контактными. Среди них есть родственники заболевших. Всех контактных изолировали.
Действующих сотрудников в службе скорой помощи – 3 607 человек. Работающих диспетчеров - 98.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025520-80b989021598510563eb49ce359298f6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...