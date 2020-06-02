В Алматы 17 диспетчеров скорой помощи заболели COVID-19

15 человек признали потенциально контактными, их изолировали.

17 диспетчеров скорой помощи Алматы заразились коронавирусом, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь службы скорой помощи Гульнара Катибаева сообщила, что в инфекционных стационарах находятся восемь диспетчеров, в провизорных стационарах – девять человек.

15 человек признали потенциально контактными. Среди них есть родственники заболевших. Всех контактных изолировали.

Действующих сотрудников в службе скорой помощи – 3 607 человек. Работающих диспетчеров - 98.

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