Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы 17 диспетчеров скорой помощи заболели COVID-19

15 человек признали потенциально контактными, их изолировали.

Фото : "Хабар 24"2 июня 2020, 15:00

17 диспетчеров скорой помощи Алматы заразились коронавирусом, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь службы скорой помощи Гульнара Катибаева сообщила, что в инфекционных стационарах находятся восемь диспетчеров, в провизорных стационарах – девять человек.

15 человек признали потенциально контактными. Среди них есть родственники заболевших. Всех контактных изолировали.

Действующих сотрудников в службе скорой помощи – 3 607 человек. Работающих диспетчеров - 98.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты