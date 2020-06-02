Трое выписаны, четверо продолжают лечение.

Семь журналистов заразились коронавирусом в Казахстане. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня в Казахстане зарегистрировано семь случаев заражения среди журналистов. Трое уже получили лечение и выписаны. Еще четыре человека остаются на лечении, - сообщила Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге.

Она отметила, что у всех журналистов болезнь протекала в легкой форме.

21 мая стало известно, что у двух сотрудников "Первого Канала "Евразия" зафиксирован коронавирус. В "Казмедиацентре", в котором располагается телеканал, введены строгие карантинные меры и ограничения по доступу в здание на период с 22 мая по 7 июня.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!