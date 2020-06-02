Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Семь журналистов заразились коронавирусом в Казахстане

Трое выписаны, четверо продолжают лечение.

Фото : gazetaingush.ru2 июня 2020, 15:46

Семь журналистов заразились коронавирусом в Казахстане. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня в Казахстане зарегистрировано семь случаев заражения среди журналистов. Трое уже получили лечение и выписаны. Еще четыре человека остаются на лечении, - сообщила Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге.

Она отметила, что у всех журналистов болезнь протекала в легкой форме.

21 мая стало известно, что у двух сотрудников "Первого Канала "Евразия" зафиксирован коронавирус. В "Казмедиацентре", в котором располагается телеканал, введены строгие карантинные меры и ограничения по доступу в здание на период с 22 мая по 7 июня.

Тамила Языкова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты