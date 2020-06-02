Семь журналистов заразились коронавирусом в Казахстане
Трое выписаны, четверо продолжают лечение.
Фото : gazetaingush.ru2 июня 2020, 15:46
Семь журналистов заразились коронавирусом в Казахстане. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.
На сегодня в Казахстане зарегистрировано семь случаев заражения среди журналистов. Трое уже получили лечение и выписаны. Еще четыре человека остаются на лечении, - сообщила Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге.
Она отметила, что у всех журналистов болезнь протекала в легкой форме.
21 мая стало известно, что у двух сотрудников "Первого Канала "Евразия" зафиксирован коронавирус. В "Казмедиацентре", в котором располагается телеканал, введены строгие карантинные меры и ограничения по доступу в здание на период с 22 мая по 7 июня.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025528-a79d9f6bf7925fcd8d3f81d5d18d99cd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...