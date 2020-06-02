Об открытии спортивных объектов высказалась главный санврач РК

Уровень заболеваемости на сегодня пока не позволяет полностью снять все ограничения

С момента прекращения режима ЧП карантинные мероприятия сохранились, и смягчаются постепенно. Но спортивные соревнования в нашей стране пока запрещены. Об этом сообщила в ходе онлайн-брифинга главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает zakon.kz.

На совещании ПФЛК с руководителями клубов стало известно, что прорабатываются 2 варианта возобновления матчей в КПЛ - либо с 15 июня без зрителей, либо, также при закрытых трибунах, начиная с 1 июля.

В ходе брифинга Айжан Есмагамбетова ушла от прямого ответа на вопрос о том, когда можно проводить соревнования в Казахстане без зрителей.

Открытие спортивных объектов предусмотрено в моем постановлении. Но открытие спортивных объектов без зрителей, то есть, проведение тренировок, возможно, когда уровень заболеваемости в течение недели не более 5%. Это пока все без зрителей. А проведение массовых, зрелищных мероприятий, где скапливается большое количество людей, запрещено. Уровень заболеваемости на сегодня пока не позволяет нам полностью снять все ограничения, - сказала Есмагамбетова.

Альберт Ахметов

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