Парки и скверы откроют в Алматы с 3 июня
При условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
Фото : 2gis2 июня 2020, 16:20
Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин 1 июня подписал новое постановление, передает zakon.kz.
В постановлении "О порядке снятия ограничений деятельности с отдельных объектов" указано, что с 3 июня 2020 года будет возобновлена работа парков и скверов.
При условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
А также спортивные объекты и образовательные центры.
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