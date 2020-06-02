Парки и скверы откроют в Алматы с 3 июня

При условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин 1 июня подписал новое постановление, передает zakon.kz.

В постановлении "О порядке снятия ограничений деятельности с отдельных объектов" указано, что с 3 июня 2020 года будет возобновлена работа парков и скверов.

При условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

А также спортивные объекты и образовательные центры.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!