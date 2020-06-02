Что открывается в Алматы с 3 июня

Объекты начнут работу при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление от 1 июня 2020 года «О порядке снятия ограничений деятельности с отдельных объектов, передает zakon.kz.

В частности, в 3 июня возобновляется работа следующих объектов при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарнодезинфекционного режима:

1) спортивных объектов для проведения учебно-тренировочного процесса для групп до 30 чел. (без проведения спортивно-массовых мероприятий с присутствием зрителей), и физкультурно-оздоровительных объектов (фитнесклубы, тренажерные залы и др.);

2) образовательных центров, кружков (по предварительной записи);

3) детских кабинетов коррекции (по предварительной записи);

4 ) парков и скверов.

Руководителям спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов (фитнес-клубы, тренажерные залы и др.), образовательных центров, кружков, детских кабинетов коррекции а также парков и скверов, независимо от форм собственности предписано обеспечить:

- соблюдение требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- информирование оперативного штаба при акимате города Алматы о готовности к работе спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов (фитнес-клубы, тренажерные залы и др.), образовательных центров, кружков, детских кабинетов коррекции а также парков и скверов, в период карантина посредством направления.

В Инструкции к постановлению говорится, что приказом руководителя объекта должно быть утверждено ответственное лицо за соблюдением профилактических мероприятий на время карантина по COVID-19, а также проведение инструктажа среди работников по соблюдению правил личной/производственной гигиены.

Ответственному лицу перед началом работы (смены) проводить ежедневную термометрию персонала объекта с регистрацией на бумажном или электронном носителях, с использованием бесконтактных термометров (тепловизоров).

Исключается допуск к работе сотрудников с любыми признаками респираторной инфекции (повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания), в случае выявления или появления симптомов необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Персонал должен быть обеспечен запасом одноразовых медицинских масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также одноразовыми перчатками (подлежащих замене не реже 2 раз в смену и при нарушении целостности), кожными антисептиками для обработки рук.

Также установлены санитайзеры у главного входа, а также на видных и доступных местах в холлах, коридорах через каждые 20м., у входа в залы, лифты, санитарные узлы. Разместить памятки по профилактике коронавирусной инфекции.

При этом запрещается прием пищи персонала на рабочих местах, пищу принимать в комнате приема пищи, оборудованной раковиной для мытья рук (с подводкой горячей и холодной воды), при наличии нескольких столов обеспечить соблюдение дистанции между столами 1,5-2 метра.

На объекте, при наличии объекта общепита, расстановку столов проводится с учетом расстояния между столами не менее 2 метров и посадку посетителей не более 2-х человек за стол, за исключением членов одной семьи. В случае невозможности обеспечения расстояния между столами необходимо сократить количество столов (посадочных мест).

Также необходимо:

- проводить термометрию посетителей на входе с использованием бесконтактных термометров (тепловизоров), разделить зоны для групповых занятий, с соблюдением расстояний между тренажерами и снарядами от 1,5 до 2 метров.

- обеспечить условиями для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне).

- сформировать график занятий (тренировок) с учетом пропускной способности объекта, работу организовать строго согласно графику (для исключения скопления посетителей в кассовой зоне, в вестибюлях, холлах).

- обеспечить доступность графика занятий (тренировок) для посетителей с размещением на интернет сайте, мобильном приложении и т.д.

- соблюдать на занятиях (тренировках) дистанцию не менее 2-х метров, путем нанесения социальной разметки.

- обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов).

- в помещениях, не оборудованных приточно-вытяжной системой вентиляции, где проводится учебно-тренировочный процесс и занятия (тренировки), проводить проветривание через каждые 2 часа.

- проводить влажную уборку основных и вспомогательных помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не менее 2 раз в день, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (тренажеров, снарядов, ковриков, а также другого спортивного оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, раздевалки, душевые, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы).

- обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих, моющих средств (жидкого мыла, кожных антисептиков и др.), исходя из расчетной потребности.

Для проведения дезинфекции помещений применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Дезинфицирующие средства хранить в упаковках производителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте. Соблюдать меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий, обеспечить инструкциями по оказанию первой помощи при случайном отравлении.

Техническому персоналу (уборщицы) предписано проводить текущую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств с использованием средств индивидуальной защиты (халат, перчатки, медицинская маска). Уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования дезинфицировать и хранить в специально выделенных местах. К работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

На объекте нужно установить контейнеры для сбора средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), которые в последующем вывозятся специализированными организациями на полигон как неопасные медицинские отходы, подобные ТБО.

Проводить дезинфекцию прилегающей территории не менее 1 раза в сутки.

Ответственность за организацию и осуществление мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 несет администрация объекта.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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