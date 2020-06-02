Сенатор вышел на протест в США, его задержали полицейские

Полицейские распылили в лицо политику перцовый газ.

Сенатор от штата Нью-Йорк Зеллнор Мири вышел на мирную демонстрацию. Представитель верхней палаты представителей хотел высказать свое мнение о притеснении темнокожих. Об этом пишет News12, передает zakon.kz.

Политик столкнулся с полицейскими. Они распылили перцовый газ и заковали мужчину в наручники. Фотографию задержания сенатор опубликовал в Twitter.

По мнению политика, американское общество ждет хаос, если люди не начнут нести ответственность за свои поступки.

Люди, похожие на меня, стали предметом этой жестокости, так что этот протест касается не только Джорджа Флойда. Дело не только в нем и не только в Эрике Гарнере, это касается всех нас, - сказал Мири.

Во время протестов в Бруклине было арестовано более 200 человек, несколько полицейских получили ранения.

Протесты вспыхнули в Нью-Йорке прошлой ночью и по всей стране на этой неделе из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда. Один из полицейских при задержании надавил коленом на шею Флойда. Мужчина несколько раз говорил, что ему трудно дышать. После гибели Флойда все четверо полицейских были уволены. Один из них обвиняется в убийстве.

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