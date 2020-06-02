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Назарбаев с Исекешевым обсудили перспективы оборонно-промышленного комплекса

В ходе встречи Елбасы подчеркнул значимость работы, проводимой Советом Безопасности в новых условиях.

Фото : elbasy.kz2 июня 2020, 18:14

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева, передает zakon.kz со ссылкой на Elbasy.kz.

В ходе встречи Елбасы подчеркнул значимость работы, проводимой Советом Безопасности в новых условиях. Была отмечена особая роль Совбеза в сфере обеспечения национальной безопасности, обороноспособности, соблюдения законности и правопорядка.

В свою очередь А.Исекешев доложил о ходе исполнения решений Совета Безопасности по противодействию эпидемии коронавируса и реализации антикризисных мер, связанных с обеспечением экономической безопасности.

Кроме того, Первому Президенту Казахстана была представлена детальная информация о состоянии законности и правопорядка в стране, вопросах деятельности военных, правоохранительных и специальных государственных органов, а также о перспективах развития оборонно-промышленного комплекса.


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