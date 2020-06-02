Незнакомая женщина пыталась увести со двора малолетнюю девочку в Нур-Султане

По словам матери ребенка, ее дочь вовремя остановила гулявшая во дворе соседка, а женщине удалось скрыться.

В социальных сетях распространяется информация о подозрительной женщине, якобы пытавшейся увести со двора 10-летнюю девочку в Нур-Султане. Подробности инцидента рассказала на своей странице в facebook пользователь под ником Iness Lee, сообщает zakon.kz.

Как сообщает автор, пост она написала от имени своей подруги с целью предупредить всех участников группы.

11 мая этого года, примерно между 17-18 часами моя десятилетняя дочь гуляла во дворе дома (ул. Кажымукана). К ней подошла женщина и попросила объяснить дорогу к магазину Орбита (хотя если выйти со двора Орбиту в принципе видно). Дочка стала объяснять, но женщина прикинулась непонимающей и стала просить проводить ее к этому магазину. Мой ребенок, которому сотню раз говорили о том, что с незнакомыми разговаривать нельзя, а уходить тем более, поверила ей и уже пошла с ней за руку. Хорошо во дворе гуляла соседка, которая заметила это и остановила дочку, за что ей огромное человеческое спасибо! Сегодня эта женщина опять появилась в нашем дворе с мужчиной и их удалось сфотографировать. Увидев соседку, которая спасла мою дочь, они начали убегать, поэтому фото только такое. Хочу показать и оповестить как можно большее количество людей о них, – написала автор поста, разместив соответствующее фото.

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