В парадный расчет включены военнослужащие воинских частей десантно-штурмовых войск Казахстана.

Казахстанские военнослужащие примут участие на Параде Победы в Москве 24 июня, передает zakon.kz.

Подготовку и участие обсудили на аппаратном совещании военного руководства с руководящим составом подразделений Министерства обороны и Генерального штаба, сообщили в пресс-службе МО РК.

В парадный расчет включены военнослужащие воинских частей десантно-штурмовых войск Казахстана.

Для безопасности их здоровья поручено усилить дезинфекционно-санитарный режим: не реже двух раз в день проводить медосмотр, а также обработку, влажную уборку и проветривание. Кроме того, участники парада изолированы от остального личного состава, ограничено посещение их посторонними лицами и родственниками.

Также стало известно, что Вооруженные силы ожидает еще одно международное событие – проведение Армейских международных игр – 2020. На местах с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер ведется подготовка к конкурсам, отбираются лучшие претенденты на участие, которые войдут в финальные команды.

Касым-Жомарт Токаев уже принял приглашение президента России посетить Парад Победы в Москве в качестве почетного гостя.

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