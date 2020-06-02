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Пограничники просканировали фуру с деревом и нашли там угнанный Mercedes

Документы на транспортное средство у перевозчиков отсутствовали.

Фото : КНБ РК2 июня 2020, 19:45

Транспортировку угнанного в Казахстане автомобиля предотвратили на границе, передает zakon.kz.

1 июня 2020 года казахстанскими пограничниками на автомобильном пункте пропуска "Айша биби" (Жамбылская область) предотвращен вывоз в Кыргызстан легкового автомобиля Mercedes-Benz. Для незаконного вывоза организаторы прятали легковой автомобиль в грузовой автомашине с пиломатериалами. Документы на транспортное средство у перевозчиков отсутствовали, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Машину передали в Департамент госдоходов по Жамбылской области.

В КНБ отметили, что на данном пункте пропуска это второй случай выявления попытки тайно вывезти машину.


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