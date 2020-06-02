Пограничники просканировали фуру с деревом и нашли там угнанный Mercedes
Документы на транспортное средство у перевозчиков отсутствовали.
Фото : КНБ РК2 июня 2020, 19:45
Транспортировку угнанного в Казахстане автомобиля предотвратили на границе, передает zakon.kz.
1 июня 2020 года казахстанскими пограничниками на автомобильном пункте пропуска "Айша биби" (Жамбылская область) предотвращен вывоз в Кыргызстан легкового автомобиля Mercedes-Benz. Для незаконного вывоза организаторы прятали легковой автомобиль в грузовой автомашине с пиломатериалами. Документы на транспортное средство у перевозчиков отсутствовали, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Машину передали в Департамент госдоходов по Жамбылской области.
В КНБ отметили, что на данном пункте пропуска это второй случай выявления попытки тайно вывезти машину.
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