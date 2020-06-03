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В Узбекистане количество заболевших коронавирусом достигло 3 760

От коронавируса выздоровели 2 908 человек.

Фото : Pixabay3 июня 2020, 00:31

В Узбекистане зафиксировали еще десять случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на kun.uz.

По состоянию на 2 июня 2020 года 23:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3760 (+10), – говорится в сообщении.

Отмечается, что в двух случаях вирус выявлен в Ташкенте среди населения.

В стране от коронавирусной инфекции выздоровели 2908 человек. Общее количество жертв – 15. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 837.


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