Токаев: Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству
У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси, заявил Президент.
Фото : Акорда3 июня 2020, 07:45
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не планирует присоединяться к союзному государству РФ и Беларуси, сообщает zakon.kz со ссылкой на Комсомольскую правду.
У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Приоритетное направление - дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций, - сказал он.
Вместе с тем, он отметил, что большой интерес для Казахстана представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза.
К 2025 году будут сформированы общие энергетический, финансовый рынки. Перспективным направлением является цифровое взаимодействие, - пояснил Глава государства.
Он также подчеркнул, что для граждан Казахстана Россия "была и остается самым близким государством".
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