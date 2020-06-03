Врач объяснил ненадобность медицинских масок на улице
Это актуально, когда есть близкий контакт - в закрытых помещениях.
Фото : armenpress3 июня 2020, 08:56
Ношение медицинских масок на улице не имеет смысла, потому что коронавирус не может перемещаться по воздуху, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Об этом сообщил глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме профессор Давид Лурье.
По его словам, маски действительно защищают от передачи инфекции.
Это актуально, когда есть близкий контакт - в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными, - рассказал Лурье.
На улице, в парке, в спортивном зале, когда вокруг никого нет, вирус "сам не напрыгнет". Поэтому в медицинской маске нет практического смысла.
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