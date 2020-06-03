На 36% увеличилось финансирование ВТМУ благодаря вводу ОСМС

На 23% больше пациентов пролечены с помощью высокотехнологичных медуслуг

Свыше 2 300 человек были пролечены в медорганизациях страны с применением высокотехнологичных медуслуг (ВТМУ) в 1-м квартале 2020 года, сообщает zakon.kz.

Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Фонде социального медицинского страхования отмечают, что в первом квартале планировалось пролечить с применением высокотехнологичных услуг большее количество пациентов. Однако в связи с введенными ограничениями научные центры в Алматы и Нур-Султане были закрыты, что сказалось на итоговом показателе.

В прошлом году высокотехнологичные медицинские услугу могли бесплатно получать только социально-уязвимые категории населения, в том числе беременные, дети до 18 лет, пенсионеры. С 2020 года ВТМУ стали бесплатными для всех застрахованных граждан при плановой госпитализации, – поясняют в Фонде.

При этом объем финансирования данных услуг в первом квартале 2020 года увеличился на 36% и составил почти 7 млрд тенге.

С помощью высокотехнологичных услуг больше всего пролечено пациентов с болезнями системы кровообращения (57%). Еще 8% – с врожденными аномалиями, по 6% – с болезнями мочеполовой системы, костно-мышечной системы, травмами и отравлениями.

В целом увеличение объемов финансирования ВТМУ позволит уменьшить сроки ожидания для их получения и способствовать привлечению новых поставщиков услуг. В совокупности эти меры должны повлиять на повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи населению, – отметили в пресс-службе ФСМС.

Отметим, в перечень услуг входят около 80 уникальных технологий, проводящихся с применением современных усовершенствованных методик. Для оказания ВТМУ необходимы специалисты с высочайшим уровнем подготовки.

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