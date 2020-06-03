Сильная жара ожидается в 7 регионах Казахстана

В некоторых областях температура воздуха может достигать 42-47 °С.

По данным РГП "Казгидромет", в связи с ожидаемой очень жаркой погодой в семи регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, 3-4 июня 2020 года в Атырауской области ожидается очень сильная жара до 40 °С. Местами ожидается гроза, пыльная буря, ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской области в эти дни также ожидается сильная жара до 47°С. Местами ожидается ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской, Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской областях 3-5 июня ожидается сильная жара. Столбик термометра может колебаться в пределах 35°- 42°С.

В ведомстве также отметили, что несмотря на жаркие дни с резкими перепадами температуры воздуха, вода на водоемах еще не прогрелась и неблагоприятна для купания.

При температуре воды 15-18 °С стоять можно не больше 3 минут. В прохладную воду нельзя заходить незакаленным людям. Когда вода становится теплее, температура поднимется до 22 градусов, купаться можно не более десяти минут. Если температура воды равна 24 градусам рекомендуется купаться пол часа. Длительное купание также опасно для здоровья, и продолжительность купания, в основном, зависит от температуры воздуха, воды и силы ветра, – сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Наиболее приемлемые режимы купания это:

- температура воды + 18°С, время купания 6-8 минут;

- температура воды + 20°С, время купания 10-12 минут;

- температура воды выше +20°С, время купания до 15 минут.

Также Комитет по ЧС МВД призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- нырять в непроверенных и необорудованных местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- приближаться к судам;

- загрязнять и засорять водоемы;

- оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых;

- оставлять купающихся детей без присмотра.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!