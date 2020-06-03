О секрете успеха латиноамериканцев в боксе рассказал казахстанец

Также он убежден, что в профессиональном боксе более справедливое судейство, нежели в любительском.

Казахстанский боксер Виктор Коточигов рассказал, в чем разница между отечественной и мексиканской школами бокса, передает zakon.kz.

Мы привыкли. что боксируя с нашими соперниками из СНГ, постсоветского пространства, у нас советская школа, стандартная идет, классическая школа бокса. А латиносы, мексиканцы, аргентинцы, немного другие. Когда ты выходишь на ринг с ними боксировать, на вид кажется. что они невзрачные. Начинаешь недооценивать. Но с каждым раундом они прибавляют и прибавляют. Они очень корявые, нестандартные бойцы, с которыми, наоборот, надо боксировать осторожно. Они всегда могут ударить, - признался казахстанец.

Он заявил, что таких боксеров надо опасаться и во время боев с ними надо быть начеку, поскольку они могут в любой момент нанести неожиданный удар.

Это "грязные" боксеры, всегда любят драться, могут где-то даже головой ударить, локтем. У них нет любительской школы, они сразу уже, почти все, многие, переходят в профессионалы и боксируют в профи, - заявил Коточигов.

Казахстанец уверен, что в профессиональном боксе более справедливое судейство, нежели в любительском.

Я сам сталкивался с этим, и могу сказать на своем опыте: в профессионалах все намного справедливее, там видно все четче, чем в любителях, - сказал боксер.

Спортсмен сейчас сотрудничает с менеджерской компанией MTK, сейчас он тренируется под руководством известного специалиста Каната Алтаева.

Думаю, мы дойдем до больших и громких боев. Профессиональный и любительский бокс- это 2 разных спорта, можно сказать. С Канатом Алтаевым мы больше работаем над защитой, готовимся под конкретного соперника. Первый мой тренер, с которым я всегда на связи. это Евгений Гостев. Он воспитал не одно поколение чемпионов, сохранил во мне желание такое, не загонял меня, очень грамотно вел меня. В юности было большое желание ездить на сборы, боксировать, но он меня останавливал как-то, берег меня всегда, и сейчас это сказывается. Во мне сохранилось желание, огонь до сих пор горит, что я хочу этого, - пояснил Коточигов.

Напомним, боксер закончил Республиканский колледж спорта в Алматы, где занимался с хорошими специалистами.

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