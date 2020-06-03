Курс доллара опустился ниже 400 тенге
Он подешевел еще на 5,50 тенге.
Фото : zakon.kz3 июня 2020, 11:10
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 396,77 тенге (-5,50), передает zakon.kz.
Напомним, во вторник утром средневзвешенный курс доллара составил 402,79 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают по 397-398,5 тенге, евро – 445-449 тенге, рос.рубль – 5,85-5,90 тенге.
Тем временем мировые цены на нефть продолжают расти.
Так, июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,15%, составив $37,60 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 1,26% — до $40,07 за баррель.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025661-a966db29d52c8309b7aba9bec9028301
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...