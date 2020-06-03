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Курс доллара опустился ниже 400 тенге

Он подешевел еще на 5,50 тенге.

Фото : zakon.kz3 июня 2020, 11:10

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 396,77 тенге (-5,50), передает zakon.kz.

Напомним, во вторник утром средневзвешенный курс доллара составил 402,79 тенге.

В обменниках доллар покупают/продают по 397-398,5 тенге, евро – 445-449 тенге, рос.рубль – 5,85-5,90 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть продолжают расти.

Так, июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,15%, составив $37,60 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 1,26% — до $40,07 за баррель.


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