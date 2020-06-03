Аким Атырауской области поручил обеспечить безопасность граждан в купальный сезон

Ежегодно, официальный купальный сезон начинается 15 июня.

Такое поручение глава региона дал во время селекторного совещания, на котором заслушали информацию по профилактике и предупреждению ЧС в пожароопасный период и обеспечение безопасности граждан на водоемах области в купальный сезон. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Ежегодно, официальный купальный сезон начинается 15 июня. Этому вопросу также необходимо уделить внимание. Безопасность населения должна быть на первом месте, - сказал аким области Махамбет Досмухамбетов.

Официально в Атырау функционируют два пляжа, где разрешено купаться. С 2007 года они находятся в доверительном управлении. Но, в последние два года владельцы пляжа не уделяют его развитию должного внимания. Это влияет и на безопасность. В прошлом году 16 человек уточнили на пляже.

По данным областного департамента по ЧС, в текущем году по области планировали открыть 17 мест для массового купания. Однако, этот вопрос требует проработки. Отмена карантина, не снимает обеспокоенность по санитарно-эпидемиологической ситуации. Как отметил аким области необходимо обеспечить санитарную безопасность на пляжах, рассмотреть вопрос увеличения количество спасателей, проверить соблюдения санитарных норм баз отдыха.

Главная задача – не допустить человеческих жертв. Для этого пляжи должны быть хорошо оснащены средствами и силами спасения. Необходимо проводить разъяснительную работу с населением по правилам поведения на воде, и с родителями, чтобы не оставляли детей без присмотра, - подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!