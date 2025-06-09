Сколько человек утонули в Казахстане с начала купального сезона

В Казахстане с начала купального сезона, с 1 июня 2025 года, утонули пять человек, в том числе в Астане 15-летний подросток, сообщает Zakon.kz.

Как отметил 9 июня 2025 года начальник управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Талгат Жамбауов, ребенок утонул в необорудованном для купания месте.

"Ребенок погиб в Астане, в районе Сарыарка, 3 июня. Ему было 15 лет", – сказал Талгат Жамбауов.

Он отметил, что с начала года утонули 19 человек, в том числе 7 детей. Среди причин трагедий чиновник назвал купание в необорудованных местах, оставление детей без присмотра и рыбалку без спасательных жилетов.

Ранее сообщалось, что 6-летний мальчик погиб в Акмолинской области. Ребенка искали 10 суток в округе родного аула Коргалжын. Тело обнаружили в реке Нура.