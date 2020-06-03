Как в Алматы прошли последние звонки

Всех обязали соблюдать меры безопасности.

В Казахстане сегодня проходят последние звонки. С учетом того, что в мире пандемия коронавируса, выпускников обязали носить маски и перчатки. Zakon.kz показывает, как в школах Алматы прошли необычные последние звонки.

В этом году последние звонки для учеников с 1-10-х классов прошли 25 мая в онлайн формате. Исключение сделали для 11-классников. Сегодня, 3 июня, им вручили аттестаты и, пользуясь случаем, провели последний звонок.

При этом, школьников обязали соблюдать рекомендации санврачей, чтобы не заболеть новым вирусом: носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. То же самое касается учителей и родителей.

У входа в школу все проходят дезинфекцию, также им мерят температуру.

Мы решили сегодня сделать праздник, соблюдая все меры безопасности. Праздник должен быть, - сказала гендиректор образовательного учреждения "Голубой парус".

Директор 161-го лицея имени Ж. Жабаева Роза Суранчиева говорит, что последний звонок сегодня прозвенит для двух классов. Сначала мероприятие провели для 11 А. После того, как оно завершилось, придет второй 11-й класс.

Нынешний последний звонок особенный для нас. В связи с пандемией, мы соблюдаем меры безопасности. В целом, у нас два выпускных класса. В первом – 18 учеников, они пришли с родителями. Также сюда пришли 5-6 учителей. Здесь собрались около 50 человек. Дети соблюдают дистанцию в 2 метра. Они носят маски и резиновые перчатки, - сказала она.

Данияр Кунафин, Алматы

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