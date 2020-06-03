Была готова убивать голубей - казахстанка о пути в UFC

Когда денег не хватало на еду, ей помогали одноклубники и менеджеры.

Казахстанская спортсменка Мария Агапова, выступающая в сильнейшей в мире лиге смешанных единоборств UFC, рассказала в интервью News.ru, чем пришлось жертвовать ради исполнения мечты, передает zakon.kz.

Наша соотечественница призналась, что даже в самые сложные моменты не задумывалась о том, чтобы все бросить и уехать домой из США.

Были моменты, когда я готова была остаться на улице и жить где придётся. У меня даже был план, как можно там бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней. Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно было в зале, а вот с ночлегом были проблемы. До того момента, когда у меня появились спонсоры и контакт с UFC, у меня был полностью разработан план, как жить на улице. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой. Когда денег не хватало на еду, мне помогали мои одноклубники и менеджеры. Они единственные были со мной в это трудное время. Я ушла в ATT (команда American Top Team. — NEWS.ru), потому что мои старые одноклубники кинули меня и оставили одну, после того как я не смогла им заплатить проценты по долгам. Но менеджеры и одноклубники из ATT начали меня поддерживать, - призналась Агапова.

добавим, что свой дебютный поединок в UFC казахстанка проведет против горячей бразильянки Мелиссы Гатто.

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