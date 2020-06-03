Алматинцам запретили арендовать частные дома для массовых мероприятий

Введен запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий.

Фото : people.onliner.by

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин постановил запретить аренду частных домов для проведения массовых мероприятий, передает zakon.kz. Местным исполнительным органам, правоохранительным и специальным органам города Алматы, обеспечить введение и контроль исполнения запрета на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий, - сказано в постановлении. Этим же постановлением запрещены групповые экскурсии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке