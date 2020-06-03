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Алматинцам запретили арендовать частные дома для массовых мероприятий

Введен запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий.

Фото : people.onliner.by3 июня 2020, 13:24

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин постановил запретить аренду частных домов для проведения массовых мероприятий, передает zakon.kz.

Местным исполнительным органам, правоохранительным и специальным органам города Алматы, обеспечить введение и контроль исполнения запрета на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий, - сказано в постановлении.

Этим же постановлением запрещены групповые экскурсии.


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