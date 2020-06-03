Полыхало открытым пламенем. Еще один пожар случился в Алматы

Горит строящееся здание.

В Алматы произошел еще один пожар, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС города, в 13.55 силы и средства ДЧС выехали на место вызова по сообщению от очевидца о пожаре в Медеуском районе, по ул. Сағадат Нұрмағамбетова, 150. Горит строящееся здание.

Утром в городе горело кафе по пр. Назарбаева.

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