Полыхало открытым пламенем. Еще один пожар случился в Алматы
Горит строящееся здание.
Фото : Alla Noyerenchuk-Marcelli/ facebook3 июня 2020, 14:12
В Алматы произошел еще один пожар, передает zakon.kz.
По данным пресс-службы ДЧС города, в 13.55 силы и средства ДЧС выехали на место вызова по сообщению от очевидца о пожаре в Медеуском районе, по ул. Сағадат Нұрмағамбетова, 150. Горит строящееся здание.
Утром в городе горело кафе по пр. Назарбаева.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025708-6427225c16c65c6ce4b0633c612e39da
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...