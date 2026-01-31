Открытым пламенем вспыхнул строящийся мост над Иртышом в Павлодаре

В Павлодаре пожар разгорелся на строящемся мосту. К месту незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты ДЧС региона. По прибытии огнеборцы установили, что горят утеплитель и деревянные элементы опалубки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, огонь не получил развития и не распространился на всю конструкцию моста.

"Действуя оперативно и слаженно и, несмотря на сложные условия, очаг возгорания находился на высоте порядка 30 м над землей, пожарным удалось быстро взять возгорание под контроль и ликвидировать в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Согласно данным министерства, во время пожара никто не пострадал.

Причина инцидента устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

