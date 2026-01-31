Открытым пламенем вспыхнул строящийся мост над Иртышом в Павлодаре
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Павлодаре пожар разгорелся на строящемся мосту. К месту незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты ДЧС региона. По прибытии огнеборцы установили, что горят утеплитель и деревянные элементы опалубки, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, огонь не получил развития и не распространился на всю конструкцию моста.
"Действуя оперативно и слаженно и, несмотря на сложные условия, очаг возгорания находился на высоте порядка 30 м над землей, пожарным удалось быстро взять возгорание под контроль и ликвидировать в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Согласно данным министерства, во время пожара никто не пострадал.
Причина инцидента устанавливается.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что огонь охватил баню в частном секторе Кокшетау.
