Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Хотел убить себя. Подробности спасения мужчины, спрыгнувшего с моста в Талгаре

В результате попытки суицида мужчина получил перелом правой ноги, сотрясение головного мозга и другие травмы.

Фото : кадр видео3 июня 2020, 15:18

Полиция Алматинской области намерена наградить 15-летнего парня, спасшего мужчину в Талгаре, передает zakon.kz.

1 июня текущего года в 17.00 часов в дежурную часть Управления Талгарского района поступило сообщение о том, что на пересечении ул. Кунаева и Рыскулова с моста спрыгнул мужчина. В ходе досудебного расследования установлено, что пострадавший гр. К., 1982 г.р. житель города Талгара, в состоянии алкогольного опьянения совершил попытку самоубийства. Со слов пострадавшего, выяснилось, что после употребления спиртных напитков гр. К. спрыгнул с моста в реку. С какой целью он это сделал, не пояснил, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В результате попытки суицида мужчина получил перелом правой ноги, сотрясение головного мозга и другие травмы.

В настоящее время данный инцидент расследуется в порядке ст. 105 ч. 1 УК РК - Доведение до самоубийства. Вместе с тем, по данному факту установлено, что лишь по счастливой случайности и неравнодушию граждан прыгнувший с моста мужчина остался живым. Как оказалось, подросток - учащийся 11 класса специализированного лицея "Арыстан" Мирас Бейсен около 17.00 часов с другом шел по мосту. Они увидели мужчину, прыгающего в реку. Мирас не растерялся, сказал другу звонить в полицию и скорую, а сам побежал вниз к реке. Не испугавшись бурного течения, зашел в реку и вытащил мужчину на берег, не допустив его гибели. После чего прибыли полиция и скорая помощь. В ближайшее время юноша будет поощрен начальником Департамента полиции Алматинской области за проявленную отвагу и высокую гражданскую позицию, - отметили в ведомстве.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты