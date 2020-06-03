Хотел убить себя. Подробности спасения мужчины, спрыгнувшего с моста в Талгаре

В результате попытки суицида мужчина получил перелом правой ноги, сотрясение головного мозга и другие травмы.

Фото : кадр видео

Полиция Алматинской области намерена наградить 15-летнего парня, спасшего мужчину в Талгаре, передает zakon.kz. 1 июня текущего года в 17.00 часов в дежурную часть Управления Талгарского района поступило сообщение о том, что на пересечении ул. Кунаева и Рыскулова с моста спрыгнул мужчина. В ходе досудебного расследования установлено, что пострадавший гр. К., 1982 г.р. житель города Талгара, в состоянии алкогольного опьянения совершил попытку самоубийства. Со слов пострадавшего, выяснилось, что после употребления спиртных напитков гр. К. спрыгнул с моста в реку. С какой целью он это сделал, не пояснил, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. В результате попытки суицида мужчина получил перелом правой ноги, сотрясение головного мозга и другие травмы. В настоящее время данный инцидент расследуется в порядке ст. 105 ч. 1 УК РК - Доведение до самоубийства. Вместе с тем, по данному факту установлено, что лишь по счастливой случайности и неравнодушию граждан прыгнувший с моста мужчина остался живым. Как оказалось, подросток - учащийся 11 класса специализированного лицея "Арыстан" Мирас Бейсен около 17.00 часов с другом шел по мосту. Они увидели мужчину, прыгающего в реку. Мирас не растерялся, сказал другу звонить в полицию и скорую, а сам побежал вниз к реке. Не испугавшись бурного течения, зашел в реку и вытащил мужчину на берег, не допустив его гибели. После чего прибыли полиция и скорая помощь. В ближайшее время юноша будет поощрен начальником Департамента полиции Алматинской области за проявленную отвагу и высокую гражданскую позицию, - отметили в ведомстве.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке