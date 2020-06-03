Как будут исчислять заработную плату педагогам

Распределение учебной нагрузки педагогов производится дважды в год.

Министр образования и науки РК своим приказом от 11 мая 2020 года утвердил Правила исчисления заработной платы педагогов государственных организаций, передает zakon.kz.

Как отмечается, заработная плата педагогов государственных организаций образования исчисляется в зависимости от квалификации, стажа и наличия категории работника, которые определяют тарифные ставки (должностные оклады), исходя из учебной нагрузки, распределяемой первым руководителем организации и определяемой с учетом нормативной нагрузки в неделю.

Учебная нагрузка педагогов организаций среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего), за исключением педагогов вечерних (сменных) общеобразовательных школ (классов), педагогов, ведущих занятия с детьми, находящимися на длительном лечении в лечебно-профилактических организациях, и педагогов организаций технического и профессионального образования распределяется один раз в год раздельно по полугодиям, при необходимости корректируется на начало второго полугодия.

Распределение учебной нагрузки педагогов вечерних (сменных) общеобразовательных школ (классов) с очной/заочной формой обучения, а также педагогов, ведущих занятия с детьми, находящимися на длительном лечении в лечебно-профилактических организациях, производится дважды в год к началу первого и к началу второго учебных полугодий.

Тарифные ставки в месяц (должностные оклады) педагогов организаций образования исчисляются в соответствии с нормативной учебной нагрузкой в неделю, исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. Короткие перерывы (перемены), предусмотренные между уроками (лекциями), являются рабочим временем педагога.

Изменение размеров тарифных ставок в месяц (должностных окладов), доплат и надбавок, за исключением доплат, устанавливаемых педагогам организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, прошедшим уровневое повышение квалификации, работникам государственных организаций образования производится:

- с 1 сентября учебного года, если иное не предусмотрено Правилами и условиями проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки, при присвоении (подтверждении) квалификационной категории;

- со дня увеличения стажа работы;

- со дня присвоения почетного звания;

- при получении образования (техническое и профессиональное, послесреднее, высшее) или восстановлении документа об образовании - со дня представления соответствующего документа;

- при присуждении степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю - со дня вынесения решения Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК о выдаче диплома;

- при присуждении степени магистра по научно-педагогическому направлению педагогам организаций начального, основного среднего, общего среднего образования.

При изменении тарифной ставки в месяц у работника в период пребывания его в оплачиваемом ежегодном трудовом, дополнительном оплачиваемом ежегодном трудовом, социальном отпусках и ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске по зонам экологического бедствия и радиационного риска, а также в период его временной нетрудоспособности (в том числе по беременности и родам) исчисление заработной платы исходя из новой тарифной ставки в месяц (должностного оклада) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (2 июня), за исключением ряда норм.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!