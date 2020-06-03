Руководитель управления культуры Нур-Султана задержан при получении взятки

По информации СМИ, его задержание связано с ледовым дворцом "Алау" .

Фото : kokshetau.asia

При получении взятки задержан руководитель управления культуры Нур-Султана Сыдыков Нурлан, сообщает zakon.kz. Как стало известно информационном агентству "Кокшетау Азия", Сыдыков Н.Е задержан при получении денежной суммы 10-12 млн тенге связанные с ремонтом спортивного объекта "Алау". На данный момент проходит расследование, подозреваемый находится в ИВС.

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