Бекшин разъяснил запрет на проведение массовых мероприятий

Это приводит к большой концентрации и заражению участников.

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Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге объяснил, почему были введены ограничения, сообщает zakon.kz. По его словам, продолжается регистрация случаев заболевания коронавирусом среди населения. На прошедшей неделе регистрировали от 25 до 117 случаев в день. Мы вынуждены напомнить еще раз и ввести дополнительные меры по запрещению скоплению людей на территории города, - сказал он. Бекшин уточнил, что также запрещено проведение различных мероприятий в арендованных частных домовладениях. строениях. Это приводит к большой концентрации и заражению участников данных мероприятий. Поэтому были и введены ограничения, - заключил он. Ранее сообщалось, что алматинцам запретили арендовать частные дома для массовых мероприятий

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