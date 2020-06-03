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Полиция нашла собаку, которую душил житель Атырауской области

В настоящее время в отношении данного гражданина ведется досудебное расследование по статье 316 "Жестокое обращение с животными".

Фото : пресс-служба3 июня 2020, 17:10

Атырауские полицейские нашли и доставили собаку, которую душил дверцей холодильника ее хозяин, в кинологический центр, передает zakon.kz.

По информации МВД, 1 июня она была обнаружена на берегу реки Урал в районе поселка Еркинкала.

Специалисты проводят экспертизу на предмет определения степени тяжести полученных ран.

По заключению экспертизы будет принято соответствующее решение. В настоящее время в отношении данного гражданина ведется досудебное расследование по статье 316 "Жестокое обращение с животными". Предусмотрен штраф в размере 120 МРП или 120 часов общественных работ или арест на 30 суток, - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, где мужчина душил собаку дверцей. Жестокость, с которой это было сделано, вызвала бурю возмущения казахстанцев. Сообщалось, что собака погибла.


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