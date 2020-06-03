Сагинтаев поручил создавать равные условия жизни во всех районах мегаполиса

Эту задачу мы решаем - аким.

В ходе рабочего объезда аким Алматы проверил, как решаются проблемы, озвученные жителями Алатауского района на прошлогодних отчетных встречах. Вопросы касались отсутствия дорог, тротуаров, арыков, освещения, коммунальных сетей. Также Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом реализации проектов по улучшению инфраструктуры района, сообщает zakon.kz.

Аким Алматы ознакомился с ходом строительства канализационной насосной станции в мкр. Улжан. Кроме того, Б. Сагинтаев осмотрел ход ремонта дороги по ул. Жалайыра в мкр. Улжан. Дорога будет расширена, проложат тротуары и арычную сеть, а возле школы и детсада будут установлены искусственные неровности для снижения скоростного режима. Аким города поручил заместителям и руководителям соответствующих управлений проконтролировать качество проводимых работ.

Качество жизни в любом микрорайоне города должно быть одинаково на хорошем уровне. Эту задачу мы решаем в соответствии с озвученным главой государства принципом "Город без окраин" в рамках комплексного плана "Новый Алматы", - подчеркнул Сагинтаев.

В Алатауском районе ведется работа по улучшению инфраструктуры. Строятся сети водоснабжения и канализации в шести микрорайонах: Шапагат, Карасу, Алгабас, Ожет, Самгау, Акбулак. Общая протяженность - 205,4 км, из которых 111,41 км сетей водоснабжения, 93,99 км - водоотведения.

Идет строительство 17 канализационных насосных станций в мкр. "Кок Кайнар","Томирис", Шанырак-2, Улжан-1 для ввода в эксплуатацию построенных канализационных сетей. Завершение планируется на II полугодие текущего года. Разрабатывается ПСД на строительство инженерных сетей в мкр. "Шанырак-1", "Теректы", "Рахат-Мадениет.

В минувшем году было начато строительство новых дорог в 13 микрорайонах. В четырех из них - "Карасу", "Акбулак", "Кок Кайнар", "Саялы-2" - дороги, протяженностью 32,7 км, сданы в эксплуатацию. В текущем году будет завершено строительство дорог в оставшихся семи микрорайонах - "Улжан-2", "Алгабас-АЗТМ", "Томирис", "Улжан-1", "Шанырак-2", "Шанырак-1", "Дархан-Байбесик", "Айгерим-1", "Айгерим-2", общей протяженностью 84 км. Кроме того, ведется средний ремонт 67,4 км дорог в восьми микрорайонах: "Шанырак-2","АЗТМ-Алгабас", "Томирис", "Боралдай", "Улжан-1", "Улжан-2", "Кок-Кайнар", "Карасу", "Ужет".

Сагинтаев посетил строительную площадку ЖК "Алатау Сити", где строится доступное жилье среднего класса, реализуемое, в том числе по программе ипотечного кредитования. Коммуникации были подведены городом в рамках программы "Нұрлы жер". В свою очередь, застройщик в рамках ГЧП построит здесь детский сад на 350 мест. Таким образом, решается поручение акима Алматы Б. Сагинтаева о создании социальной инфраструктуры в шаговой доступности.

По "Дорожной карте занятости" в Аалатауском районе будет проведен ремонт трех зеленых зон, трех скверов и шести пешеходных зон. Кроме того, будут отремонтированы фасады многоквартирных жилых домов, также приведут в порядок 23 двора и 18 детских садов. На всех объектах будет создано 2070 рабочих мест.

В ходе объезда аким города проверил качество выполняемых работ и применяемых материалов при реконструкции общественных пространств. В частности, Зеленой зоны по пр. Рыскулова от ул. Момышулы до ул. Онгарсыновой, территории по улице вдоль БАКа от ул. Момышулы до ул. Северное кольцо. Ведется реконструкция сквера, расположенного вдоль БАКа и площади перед театром традиционного искусства "Алатау". В мкр. "Карасу" идет строительство новой рекреационной зоны, предусматривающее благоустройство набережной расположенного рядом озера. Эти общественные места станут новыми точками притяжения, благодаря зеленым зонам, игровым и спортивным площадкам.

Реализация этих проектов улучшит жизнь в районе, сделает среду комфортнее и удобнее для работы, учебы и отдыха. Будут созданы новые точки притяжения, - отметил Сагинтаев, поручив максимально озеленять свободные территории, высаживать устойчивые породы деревьев, так как район по числу зеленых насаждений занимает последнее место в городе.

В ходе рабочего объезда Б. Сагинтаев посетил также завод "Маслодел", где ознакомился с производственным циклом и организацией рабочего процесса в соответствии с новыми санитарными правилами. Кроме того, аким города посетил строительную площадку новой мечети, возводимую на средства меценатов, а также ознакомился с проектом создания культурного центра нового поколения Almaty Creative Hub.

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