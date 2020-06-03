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Глава государства принял акима Мангистауской области

Президент заслушал отчет о социально-экономической ситуации в регионе.

Фото : Акорда3 июня 2020, 18:04

Глава государства принял акима Мангистауской области Серикбая Трумова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал отчет о социально-экономической ситуации в регионе, предпринимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса, а также о ходе реализации комплексного плана развития города Жанаозен

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о диверсификации экономики области, развитии обрабатывающей промышленности, транспортно-логистической отрасли и туризма, мерах по поддержке микрокредитования в сельском хозяйстве.

Глава государства дал Серикбаю Трумову ряд поручений, в том числе по обеспечению стабильного развития региона, укреплению его промышленного и инвестиционного потенциала, реализации проектов в туристической отрасли и борьбе с коронавирусом.


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