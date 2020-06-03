Названы сроки открытия Академии фигурного катания имени Дениса Тен

Сейчас обсуждается, из каких источников будет финансироваться Академия.

Заместитель председателя Комитета Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Жарасбаев рассказал корреспонденту zakon.kz о ситуации с открытием Академии фигурного катания имени Дениса Тен, назвал имена тренеров, которых хотят пригласить на работу, и сроки ее открытия.

Подробности о предстоящем открытии в Алматы Академии "Global Figure Skating Academy" по фигурному катанию стали известны после встречи Серика Жарасбаева с руководителем Управления спорта Алматы Рустемом Байсеитовым и Оксаной Тен - мамой бронзового призера Олимпиады, многократного призера чемпионатов мира по фигурному катанию, казахстанского фигуриста Дениса Тен (1993-2018). В ходе встречи Оксана Тен представила концепцию будущего проекта. Министерство совместно с акиматом Алматы обещает проработать механизм государственной поддержки для открытия и функционирования Академии.

Академия будет открыта на базе одной из ледовых площадок Алматы. Денис Тен сам алматинец, в городе имеются крупные серьезные объекты, которые можно для этих целей использовать. На сегодняшний день в Халык Арене располагается фонд Дениса Тен, акимат помог им, дал помещение. В ходе встречи там 31 мая мы обсудили концепцию открытия Академии. Предполагается, что в Академию будут привлечены лучшие мировые тренеры. Ведутся переговоры и мы надеемся, что свое согласие даст Татьяна Тарасова, Фрэнк Кэролл, который непосредственно был наставником нашего прославленного фигуриста. Оксана Алексеевна (Тен - Прим.Авт) ведет с ними переговоры. - сказал Серик Жарасбаев.

Сейчас обсуждается, сколько средств потребуется в целом на работу Академии, из каких источников будет финансироваться Академия, какова будет форма собственности. По словам замглавы Комитета, Министерство готово рассмотреть эти вопросы.

В целом, в Алматы это актуально, более 500 детей сейчас занимается фигурным катанием в государственных и частных секциях. То есть, все в разных школах. Мы предполагаем, что с открытием Академии Дениса Тен все детки смогут заниматься в одном центре фигурного катания – Академии Дениса Тен под руководством лучших специалистов, на хорошем льду, - сказал Серик Жарасбаев.

Вместе с тем, согласно поручению Президента, есть задача по развитию массового спорта, открытие Академии должно внести свой вклад.

Мы ожидаем, что можно будет увеличить число занимающихся фигурным катанием детей в 2 раза. В ближайшее время будет проработана концепция, посчитаны средства финансовые. До конца года, к началу нового зимнего сезона мы должны уже эту Академию открыть. Акимат Алматы нас поддерживает, министерство готово продолжить эту работу, - заключил Серик Жарасбаев.

Альберт Ахметов

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