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В Лондоне на полицейских нарочно чихали для заражения COVID-19

Из ста нападений с кашлем и плевками в 83 случаях злоумышленникам были предъявлены обвинения.

Фото : dw.com3 июня 2020, 19:13

Три сотрудника полиции Лондона скончались от коронавируса за время пандемии, сто раз на полицейских намеренно кашляли и чихали, угрожая заражением, передает zakon.kz.

С 20 марта (когда было объявлено о первых ограничениях в связи с коронавирусом) по 31 мая произошло 900 нападений на сотрудников полиции, в том числе в 100 случаях в полицейских плевали и кашляли, угрожая коронавирусом… Это грустно произносить, но мы потеряли троих коллег от COVID-19, - сказала глава Скотланд-Ярда Крессида Дик.Дик, выступая в среду на заседании законодательного собрания Лондона.

По ее словам, пишет РИА "Новости", из ста нападений с кашлем и плевками в 83 случаях злоумышленникам были предъявлены обвинения, по 13 из 14 уже рассмотренных судами дел были вынесены приговоры, связанные с ограничением свободы.

"Это подтверждает, что суды серьезно относятся к таким преступлениям", - добавила Дик.


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