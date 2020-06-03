Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Воры вскрыли три квартиры в подъезде алматинского микрорайона

Создана специальная следственно-оперативная группа.

Фото : zamkidveri.com3 июня 2020, 19:34

Информация о массовой краже появилась на странице пользователя Андрея Андреева в Facebook, сообщает zakon.kz.

На видео показан лестничный проем в одном из подъездов алматинского микрорайона Аксай 4. Взломаны три двери. У одной вырезаны замки и аккуратно сложены на ступеньках, другую сняли с петель. На видео видна и третья открытая дверь, которую, судя по всему, тоже, как-то взломали.

В пресс-службе ДП Алматы на запрос корреспондента zakon.kz ответили, что данный факт в настоящее время расследуется Управлением полиции Ауэзовского района по территориальности.

Факт зарегистрирован он в едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК – кража чужого имущества.

С целью раскрытия данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники подразделения криминальной полиции, - говорится в сообщении.

Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие преступления.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты