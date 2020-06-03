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Еще 52 заведения закрыли в Нур-Султане

В их числе кафе, рестораны, бары (за услуги по предоставлению кальяна), салоны красоты, автомойки и т.д.

Фото : astana.gov.kz3 июня 2020, 21:44

В Нур-Султане за несоблюдение санитарных норм с 1 по 3 июня закрыли почти 130 заведений, сообщает zakon.kz.

3 июня мониторингом было охвачено почти 150 объектов, 52 из них закрыли. В их числе кафе, рестораны, бары (за услуги по предоставлению кальяна), салоны красоты, автомойки и т.д.

Рейды по выявлению нарушений саннорм мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами проводятся на ежедневной основе. Ранее закрытые за несоблюдение санитарных норм предприятия, после устранения замечаний возобновили свою работу - со строгим соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических норм. Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса.

Масочный режим в столице сохраняется. В местах массового скопления людей, в автобусах, магазинах и других закрытых помещениях необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае несоблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требований, город будет вынужден вернуться к прежнему жёсткому режиму карантина, - говорится на официальном сайте столичного акимата.


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