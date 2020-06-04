Falcon 9 стартовала во Флориде с группой интернет-спутников Starlink

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде (США) с группой интернет-спутников Starlink, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Компания SpaceX ведет прямую трансляцию пуска.

Старт ракеты был дан в 21.25 по времени восточного побережья США (07.25 нрств четверг) с космодрома на мысе Канаверал.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников.

Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

Предыдущий запуск группы спутников Starlink состоялся 22 апреля. Это был седьмой запуск по программе Starlink, в результате которого количество выведенных на орбиту спутников достигло 420.

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