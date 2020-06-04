12 067 достигло число зараженных коронавирусом в Казахстане
Зарегистрировано 271 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрировано 271 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,3%), из них:
Восточно-Казахстанская область - 11 (7,4%), Карагандинская область - 68 (7,1%), Алматинская область - 21 (5,5%),
Северо-Казахстанская область - 3 (4,9%), Костанайская область - 7 (3,8%), Павлодарская область - 7 (3,2%), Атырауская область - 35 (3,1%), Западно-Казахстанская область - 22 (3,0%),
Нур-Султан - 55 (2,4%), Жамбылская область - 7 (1,8%), Актюбинская область - 4 (1,1%), Алматы - 26 (1,0%), Акмолинская область - 1 (0,6%), Шымкент - 3 (0,3%), Кызылординская область - 1 (0,2%).
Всего в стране подтверждено 12 067 случаев, из них:
в Алматы - 2741,
в Нур-Султане - 2344,
в Атырауской области - 1175,
в Карагандинской области - 1024,
в Шымкенте - 909,
в ЗКО - 754,
в Кызылординской области - 449,
в Жамбылской области - 405,
в Туркестанской области - 384,
в Алматинской области - 402,
в Актюбинской области - 367,
в Мангистауской области -308,
в Павлодарской области - 224,
в Костанайской области - 191,
в Акмолинской области - 167,
в ВКО - 159,
в СКО - 64.
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