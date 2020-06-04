В Швеции появилась "пожизненная" вакансия без рабочих обязанностей

Авторы готовы платить динственной фиксированную зарплату в размере 2300 долларов человеку,чьей единственной обязанностью будет ездить на станцию Korsvägen чтобы включать свет в начале рабочего дня и выключать его в конце.

В Швеции открыли "пожизненную" вакансию, которая не предусматривает рабочих обязанностей, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Проект получил название "Вечная должность". Его авторы, художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю, готовы платить фиксированную зарплату в размере 2300 долларов человеку, чьей единственной обязанностью будет ездить на станцию Korsvägen ("Перекресток"), строительство которой идет в городе Гетеборг, чтобы включать свет в начале рабочего дня и выключать его в конце. Делать это нужно будет строго в определенное время, а в оставшееся время человек будет абсолютно свободен, - сообщает "Шведское радио".

Уточняется, что работник сможет уволиться в любой момент, но если захочет, то может остаться на этой должности до конца своих дней. Авторы арт-эксперимента готовы платить сотруднику зарплату в течение 120 лет, пишет телеканал "360". Средства на этот проект выделили Шведский художественный совет и управление транспортом, которые специально под этот замысел создали фонд, в котором уже находится $650 тыс., пишет "Газета.ру".

По замыслу авторов, этот арт-эксперимент должен привлечь внимание к растущему в обществе неравенству. В основе самой идеи лежит тезис экономиста Тома Пикетти о том, что инвестированный капитал сегодня растет быстрей, чем зарплата работников.

Свои заявки на данную должность уже прислали около 125 претендентов, в том числе из США, Тайваня и Филиппин. По мнению художников, занять эту должность должен человек, который либо живет в Гетеборге, либо готов сюда переехать. У претендентов на эту работу будет время подумать, поскольку станцию Korsvägen достроят только в 2026 году, уточняет "Федеральное агентство новостей".

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