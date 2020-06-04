Как определить, прослушивается ли ваш смартфон, рассказал эксперт

Вас должно насторожить, если ваш телефон вдруг начинает "жить своей жизнью", отметил эксперт.

Наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, могут быть признаком того, что ваш телефон находится на прослушке, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Прайм".

Также вас должно насторожить, если ваш телефон вдруг начинает "жить своей жизнью": включаться-выключаться, перегреваться, даже если вы его не используете, в нем быстро садится батарея, рассказал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, есть много вариантов прослушки, и разделить их можно на легальные и нелегальные. Распознать это не всегда удается, сделать это непросто, поскольку применяется дорогостоящее оборудование.

Также, если в смартфоне очень быстро садится батарея, значит, работает какая-то программа в фоновом режиме, и это тоже нужно выяснять​, советует эксперт.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!