День государственных символов отмечают казахстанцы

Государственными символами нашей страны являются Государственный флаг, герб и гимн.

Сегодня, 4 июня, казахстанцы отмечают День государственных символов. Именно в этот день в 1992 году были официально утверждены отличительные знаки нашего государства – флаг, герб и гимн. Более подробно об этой праздничной дате и символах, олицетворяющих суверенитет нашей страны, рассказывает журналист zakon.kz.

История праздника

Источник фото: news.tpu.ru

В начале 1992 года вышло Постановление Президиума Верховного Совета о создании рабочей группы по подготовке новой государственной символики. В соответствии с ним была образована специальная творческая комиссия. В ее состав вошли такие известные деятели, как Салык Зиманов, Ербол Шаймерденов и др.

Был объявлен конкурс на разработку проектов Герба, Флага, Гимна, в котором приняли участие более 600 человек. Всего было подано 1 200 заявок с творческими разработками эскизов Государственного флага. Также было предложено 245 проектов изображения и 67 описаний будущего Государственного герба и 750 вариантов Государственного Гимна.

Перед участниками конкурса стояла сложная задача. Государственные символы должны отвечать не только эстетическим требованиям, но и нести исторический, политический, экономический символизм. Необходимо было найти художественное решение, которое наиболее ярко воплощало бы политическую суть и цели молодого суверенного государства.

Это удалось сделать таким мастерам, как Шакен Ниязбеков (автор флага), Жандарбек Малибеков и Шота Уалихан (авторы герба), Шамши Калдаяков (мелодия гимна), Жумекен Нажимеденов (текст гимна).

4 июня 1992 года Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал законы "О Государственном Флаге Республики Казахстан", "О Государственном Гербе Республики Казахстан" и "О музыкальной редакции Государственного Гимна Республики Казахстан". А 4 июня 2007 года был принят Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан". В соответствии с этим Законом ежегодно 4 июня празднуется как день государственных символов в Республике Казахстан.

8 февраля 2016 году постановлением Правительства РК были утверждены правила празднования Дня государственных символов, где был обозначен перечень мероприятий, которые могут проводиться по случаю и в рамках праздника.

Официальные и торжественные церемонии, спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня государственных символов, начинаются с поднятия и установки Государственного флага и сопровождаются исполнением Государственного гимна, при этом присутствующие поворачиваются лицом к флагу. При исполнении гимна присутствующие поют (выслушивают) стоя, при этом граждане Республики Казахстан прикладывают правую руку к сердцу, – говорится в постановлении Правительства.

Государственный флаг Казахстана

Источник фото: akorda.kz

Государственный флаг Казахстана представляет собой голубое полотнище прямоугольной формы. В его центре изображено солнце с лучами, а под ним - парящий орел. У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота. Голубая одноцветность отражает не только приверженность идее единения, но и напоминает о безоблачном небе, которое всегда и у всех было олицетворением мира, спокойствия и благополучия. Золотое солнце, купающееся в своих лучах, олицетворяет покой и богатство, а степной орел – щедрость и зоркость, высоту помыслов казахстанцев. Автор Государственного флага Республики Казахстан – заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Государственный герб Казахстана

Источник фото: v3bl.goszakup.gov.kz

Государственный герб Казахстана имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры). Шанырак – это очаг, целостность мира, символ первоосновы государства – семьи. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. Это полет, мечта, молодое поколение, с которым всегда связаны надежды. В верхней части герба расположено изображение объемной пятиконечной звезды, а в нижней - надпись "Qazaqstan". Обновленный вариант герба с надписью на латинице введен с 1 ноября 2018 года. Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи "Qazaqstan" – цвета золота. Авторами Государственного герба Республики Казахстан являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.

Государственный гимн Казахстана

Источник фото: astana.gov.kz

Государственный гимн страны утверждался дважды – в 1992 и в 2006 годах. После обретения Казахстаном государственного суверенитета, в 1992 году был объявлен конкурс на музыку и текст гимна. По итогам конкурса было принято решение сохранить музыкальную редакцию гимна Казахской ССР. Авторами музыки первого гимна стали Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди. Текст был написан Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и Жадырой Дарибаевой. В 2006 году был принят новый государственный гимн. Его основой стала популярная в народе патриотическая песня "Менiң Қазақстаным". Она была написана в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Перед утверждением в качестве Государственного гимна, в 2005 году первоначальный текст был лично доработан Нурсултаном Назарбаевым. Впервые Государственный гимн Казахстана прозвучал 11 января 2006 года во время торжественной инаугурации главы государства.

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